Крупные долги, громкие скандалы: за что «наследник» Зайцева находится в розыске

Эдуард Кривенко, который объявил себя «наследником» модельера Вячеслава Зайцева, находится, как выяснилось, в розыске. За ним — 72 долга на общую сумму 120 тысяч рублей. Сюда входят неоплаченные штрафы ГИБДД и прочие задолженности. Появившись в шоу Андрея Малахова, Кривенко огорошил всех заявлением о том, что именно ему покойный модельер завещал свою парижскую квартиру и подмосковный дом.

Уроженец Ростова-на-Дону, Кривенко когда-то работал в Доме моды Вячеслава Зайцева. Кроме того, он был «мистером Россия – 2007», участвовал в нескольких телешоу, вроде «Давай поженимся» и «Пусть говорят». Эдуард называет себя трехкратным «мистером Вселенная», хотя на самом деле он всего лишь «мистер-модель Вселенная».

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Числятся за ним и довольно громкие скандалы: например, в 2020 году одна из девушек-моделей обвинила Кривенко в попытке изнасилования, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Kp.ru.