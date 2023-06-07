Чмокнул сына в макушку, взглянул влюбленно на жену: Авербуха с Арзамасовой застукали на людях

Актриса Елизавета Арзамасова разместила в своем телеграме трогательный снимок с мужем Ильей Авербухом и сыном Левушкой.
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На обнародованном фото фигурист с обожанием смотрит на жену и целует в макушку сына. Нежный снимок растрогал подписчиков Елизаветы Арзамасовой.
«Какие зайки!», «Столько любви, нежности в глазах! Замечательная семья!», «Какое мимимишество! Любовь!», «Островок настоящей Любви и Нежности! Спасибо!», «Так радостно на вас смотреть», «Очень любящие! Классные вы!» — восхитились в комментариях под фото люди.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух с сыном. Фото: соцсети звезды