Брутян исподтишка засняла, как уставший Прилучный тащит в дом пакеты с продуктами — кормилец приехал

Зепюр Брутян в своем микроблоге поделилась свежими кадрами, исподтишка подловив Павла Прилучного в тот момент, когда выгружал тяжелые пакеты с продуктами из багажника своей иномарки. Жена «мажора» поиронизировала над выражением лица Павла, заметив, что именно так выглядит человек, который работает без выходных. При этом Зепюр буквально млела от нежности, принимая от любимого шикарный букет цветов. Брутян подметила, что несмотря на усталость, ее муж всегда найдет повод порадовать других, особенно тех, кого он любит и ценит.

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