В руках — лопата, на ногах — сланцы: Загитова в трико вышла окучивать грядки на даче в Ижевске

Алина Загитова в своем микроблоге поделилась свежими фото, приехав погостить к родственникам в Ижевск. Как только олимпийская чемпионка оказалась на даче, близкие тут же дали ей лопату, розовые сланцы, трико в качестве рабочего обмундирования и отправили окучивать огород от сорняков. Такого контента в личном блоге фигуристки ее подписчики давненько не видели. Обычно Алина постит снимки с яхт или пляжа, отдыхая на фешенебельном курорте. Тут же все по простому — огород, теплицы, тяпки и охапки сорняков.

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