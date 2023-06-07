«Меня обманули»: Бьянка потеряла из-за мошенников четыре миллиона рублей

Исполнительница Бьянка призналась, что за последние два месяца ее обманули на четыре миллиона рублей.
Артистка призналась, что крупной суммы денег она лишилась из-за подрядчиков. Бьянка планировала провести воду на свой участок, а также сделать личную скважину. Одну из услуг подрядчики не выполнили.
Поэтому Бьянке пришлось обращаться в суд. Пока певице удалось отсудить 375 тысяч рублей. К слову, у Бьянки есть претензии и к Мособлгазу. Подробности артистка называть не стала.
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«Меня [обманули] люди нехорошие. Я заплатила за определенные услуги, которые должны были провести на моей фазенде. Но мне пришлось подавать в суд и возвращать свои деньги в судебном порядке. Меня обманули за последние два месяца на 4 миллиона рублей», – заявила Бьянка в беседе с 5-tv.ru.
Напомним, ранее Ксения Бородина рассказала про проблемы в своем загородном коттедже.