«Меня обманули»: Бьянка потеряла из-за мошенников четыре миллиона рублей

Исполнительница Бьянка призналась, что за последние два месяца ее обманули на четыре миллиона рублей.

Артистка призналась, что крупной суммы денег она лишилась из-за подрядчиков. Бьянка планировала провести воду на свой участок, а также сделать личную скважину. Одну из услуг подрядчики не выполнили.

Поэтому Бьянке пришлось обращаться в суд. Пока певице удалось отсудить 375 тысяч рублей. К слову, у Бьянки есть претензии и к Мособлгазу. Подробности артистка называть не стала.

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