«Меня обманули»: Бьянка потеряла из-за мошенников четыре миллиона рублей

Бьянка. Фото: Global Look Press

Певица пожаловалась на недобросовестных подрядчиков.

Исполнительница Бьянка призналась, что за последние два месяца ее обманули на четыре миллиона рублей.

Артистка призналась, что крупной суммы денег она лишилась из-за подрядчиков. Бьянка планировала провести воду на свой участок, а также сделать личную скважину. Одну из услуг подрядчики не выполнили.

Поэтому Бьянке пришлось обращаться в суд. Пока певице удалось отсудить 375 тысяч рублей. К слову, у Бьянки есть претензии и к Мособлгазу. Подробности артистка называть не стала.

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«Меня [обманули] люди нехорошие. Я заплатила за определенные услуги, которые должны были провести на моей фазенде. Но мне пришлось подавать в суд и возвращать свои деньги в судебном порядке. Меня обманули за последние два месяца на 4 миллиона рублей», – заявила Бьянка в беседе с 5-tv.ru.

Напомним, ранее Ксения Бородина рассказала про проблемы в своем загородном коттедже.

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