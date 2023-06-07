«Враги есть, и они готовы действовать»: будет ли налоговая проверять Ольгу Бузову

Стало известно, какое будущее ждет певицу Ольгу Бузову.

Оказалось, блогершу и ведущую шоу «Звезды в Африке» могут ждать проверки из налоговой.

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«Будут ли у нее проблемы с налоговой? Можно увидеть ответ в соляре. Разобрав год Бузовой, можно заметить, что проблем с деньгами не будет, но без проверок и встреч с органами власти не обойдется», – заявила астролог.

Несмотря на старания врагов, Бузовой удастся остаться победителем.