«Нужно постоянно вкладываться»: Ксения Бородина пожаловалась на жизнь в роскошном коттедже

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на сложности жизни в загородном доме.

Напомним, с рождением дочерей Ксения перебралась жить подальше от городской суеты. У Бородиной роскошный коттедж в одном из элитных поселков Подмосковья.

Однако у жизни в таком доме есть свои «минусы».

«Я не помню такого, чтобы я жила в квартире, и чтобы столько всего было надо в отличие от того, когда живешь в доме. То плитка где-то отвалится, то фильтры надо поменять, то в гараж дверь не открывается. Постоянно какой-то кошмар! Дом живет своей жизнью. Хуже телки. Как капризная баба, в которую нужно постоянно вкладываться!», – отметила Бородина.