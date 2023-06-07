«Нужно постоянно вкладываться»: Ксения Бородина пожаловалась на жизнь в роскошном коттедже

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на сложности жизни в загородном доме.
Напомним, с рождением дочерей Ксения перебралась жить подальше от городской суеты. У Бородиной роскошный коттедж в одном из элитных поселков Подмосковья.
Однако у жизни в таком доме есть свои «минусы».
«Я не помню такого, чтобы я жила в квартире, и чтобы столько всего было надо в отличие от того, когда живешь в доме. То плитка где-то отвалится, то фильтры надо поменять, то в гараж дверь не открывается. Постоянно какой-то кошмар! Дом живет своей жизнью. Хуже телки. Как капризная баба, в которую нужно постоянно вкладываться!», – отметила Бородина.
«В начале тебе все красиво рассказывают, а потом, когда тебе нужна помощь, говоришь, что что-то сломалось, сразу начинают люди сроки растягивать. Хотелось бы, чтобы с такой скоростью, с какой они берут деньги, они приезжали и исправляли свои ошибки, когда их работа пошла по одному месту», – пожаловалась Ксения.
Бородина даже задумалась о переезде в городскую квартиру. Однако предстоящий ремонт в новых апартаментах ее пугает.
«Когда я слышу слово «ремонт», у меня автоматически появляются восемь седых волос. Больше всего в жизни я ненавижу то, что связано с ремонтом. Моя нервная система этого не выдерживает», – объяснила Ксения Бородина в личном микроблоге.