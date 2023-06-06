Волочкова в чем мать родила залезла в бочку с водой: свои «бугры страсти» игриво прикрыла от лесных жителей

Анастасия Волочкова уже давно выступает на сцене. Она была солисткой Большого театра, а потом начала выступать уже со своими постановками. Но все чаще балерина оказывается в скандальных ситуацию. Она то предстает на публике в откровенных нарядах, то звезду обвиняют в злоупотреблении горячительными напитками.
На этот раз Волочкова отправилась в баню. Она решила отказаться от купальника. Балерина предпочла распариться и потом окунуться в бочку с водой. Артистка поплескалась в воде. Свои прелести она прикрыла веником. Анастасия решила также подержать второй веник над головой. Она кокетливо смотрела в камеру.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит балерина. Однако некоторые осудили ее за откровенные кадры. «То синяя, то зеленая», «Купальник сгорел?», «Ой, в лесу белки разбежались», «Опять голая», «Такой рак», «Стыдно смотреть», — стали писать в Сети.