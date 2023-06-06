Волочкова в чем мать родила залезла в бочку с водой: свои «бугры страсти» игриво прикрыла от лесных жителей

На этот раз Волочкова отправилась в баню. Она решила отказаться от купальника. Балерина предпочла распариться и потом окунуться в бочку с водой. Артистка поплескалась в воде. Свои прелести она прикрыла веником. Анастасия решила также подержать второй веник над головой. Она кокетливо смотрела в камеру.

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