Седокова в тугом комбинезоне козырнула своими спелыми формами: игриво блеснула своей шарообразной грудью

Анна Седокова. Фото: соцсети звезды

Певица выложила пикантные кадры, лишив парней сна.

Анна Седокова уже давно стала известной исполнительницей. После ухода из группы «ВИА Гра» она построила успешную сольную карьеру. Певица славится не только песнями, но и своей внешностью. Мама троих детей обладает соблазнительными формами. Более того, она любит носить женственные наряды. 

На этот раз Седокова решила выступить в особенно пикантном наряде. Она облачилась в черное боди в облипку. Певица подчеркнула свои манкие изгибы фигуры. Она похвасталась смелым декольте, оголив пышные полушария груди. Анна предпочитает дразнить мужчин, демонстрируя свои прелести. При этом она замужем за Янисом Тиммой. 

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Поклонники были взбудоражены. А на репетиции Анна крупным планом продемонстрировала свои округлые формы. Ее осыпали комплиментами. «Ого, какая», «Кошечка просто», «Формы бесподобные», «Богиня такая», «Тут сочные дыньки во всей красе», «Умеет лишать сна», — стали писать в Сети.

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