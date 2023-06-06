Ресниц нет, кожа бледная, тусклая: как Зепюр Брутян выглядит без косметики — дома в декрете можно не краситься

Актриса Зепюр Брутян в эти дни практически неотлучно сидит дома. Не так давно она впервые стала мамой, и сейчас все свое время посвящает маленькому сыну от Павла Прилучного Микаэлю.

Звезда носит домашнюю одежду и практически не красится. Между тем, Зепюр Брутян не спешит представать перед поклонниками в своем естественном виде. В микроблоге она вышла на связь с подписчиками без макияжа, но не забыв использовать специальные фильтры для фото, которые улучшают внешний вид.

Зепюр Брутян без ресниц и с бледной кожей лица выглядит не так эффектно, как при полном параде.

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