Ресниц нет, кожа бледная, тусклая: как Зепюр Брутян выглядит без косметики — дома в декрете можно не краситься

Актриса Зепюр Брутян в эти дни практически неотлучно сидит дома. Не так давно она впервые стала мамой, и сейчас все свое время посвящает маленькому сыну от Павла Прилучного Микаэлю.
Звезда носит домашнюю одежду и практически не красится. Между тем, Зепюр Брутян не спешит представать перед поклонниками в своем естественном виде. В микроблоге она вышла на связь с подписчиками без макияжа, но не забыв использовать специальные фильтры для фото, которые улучшают внешний вид.
Зепюр Брутян без ресниц и с бледной кожей лица выглядит не так эффектно, как при полном параде.
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В кадре Зепюр Брутян пообещала поклонницам, что будет делиться с ними находками по вопросам макияжа и ухода за кожей лица.
Зепюр Брутян без макияжа. Фото: соцсети