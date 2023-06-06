В молодежном стиле: постройневшая Ирина Пегова щегольнула в джинсах и романтичной блузке — сразила всех

Ирина Пегова уже давно строит карьеру в кино. Она регулярно снимается в новых фильмах и играет в театре. Не раз актриса снималась в телевизионных шоу. В последнее время она прикладывала усилия, чтобы похудеть. Артистка скинула лишний вес и теперь все чаще носит более облегающие наряды.
На этот раз Ирина предпочла устроить шопинг. Она отметилась в магазине, представ в романтичной блузке с принтом «мильфлер» и модных полуприлегающих джинсах. Она подчеркнула свою талию. Весенний аутфит дополнили кроссовки, ободок и сумка лимонного цвета. Пегова сделала нюдовый макияж, освежив лицо.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие поразились тому, в какой она находится форме в 44 года. «Ого, как помолодела», «Словно подросток», «Отлично выглядит», «Стала очень стройная», «Даже не сразу узнала», «Ох, какая леди», — стали писать в Сети.