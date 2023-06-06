В молодежном стиле: постройневшая Ирина Пегова щегольнула в джинсах и романтичной блузке — сразила всех

На этот раз Ирина предпочла устроить шопинг. Она отметилась в магазине, представ в романтичной блузке с принтом «мильфлер» и модных полуприлегающих джинсах. Она подчеркнула свою талию. Весенний аутфит дополнили кроссовки, ободок и сумка лимонного цвета. Пегова сделала нюдовый макияж, освежив лицо.

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