«Люблю это место»: Аня Левченко вернулась на «Дом-2»

Бывшая участница «Дом-2» Анна Левченко заявила о своем возвращении на проект. Накануне она побывала на телестройке, о чем подробно рассказала в микроблоге.

Аня Левченко, судя по всему, осталась вдохновлена общением с участниками и сотрудниками проекта.

«Люблю это место. Была рада увидеть всю команду «Дома-2» и всех участников», - написала Аня Левченко в микроблоге.

Пока на проекте она пробыла один день и вернулась к сыну Давиду в Санкт-Петербург.

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