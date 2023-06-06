Нюша в боди на молнии обнажила свои упругие «мячики»: завораживающее зрелище взбудоражило народ

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей в юном возрасте. Теперь артистка уже редко радует поклонников новыми песнями. Она вместе с детьми и мужем живет в Дубае. Однако певица предпочла недавно возобновить выступления. Звезда похудела и теперь снова носит смелые наряды.
На этот раз Нюша поделилась личными кадрами. Она в черном тугом боди сидела в кресле, когда ее красили. Певица обнажила свою упругую грудь в декольте на молнии. Она локтями сжала свои прелести, сделав их визуально еще больше. Артистка игриво красовалась на камеру, пока ей делали укладку.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая мамасита», «Просто шик», «Какое декольте», «Тут все прекрасно», «Пустили слюнки», «Вид завораживает», «До чего хороша», — стали писать в Сети.