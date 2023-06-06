Полностью голая Волочкова эффектно раскинула ноги в бане, ошарашив фанатов: веники прижала к интимному

Анастасия Волочкова уже давно стала известной персоной. Она зачастую выступает на сцене, но еще чаще оказывается в конфузных ситуациях. Танцовщица любит носить смелые наряды и хвастается стройной фигурой. В свои 47 лет она часто оголяется не только на пляже. На этот раз звезда отправилась в баню.
Анастасия устроила целую фотосессию. Она предпочитает снимать даже бикини в парной. Балерина раскинула ноги в шпагате. При этом она полностью оголилась. Артистка взялась за веники, которые прижала к груди. Распаренная Волочкова стала багрового цвета. Она оголила рельефные ноги.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
«Пока мою домашнюю баню полностью реконструируют мастера компании «Технолит», я наслаждаюсь парением в одной из моих любимых бань «Место силы» в Одинцово», — написала звезда.
Поклонники были ошарашены увиденным. «Сколько можно жариться и париться?», «Все такое бугристое», «Вот это фигура», «Зачем такое показывать?», «Вообще не эстетично», «Обязательное голой фоткаться, иначе не можешь», — прокомментировали пост подписчики.