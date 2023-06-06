Без макияжа, патчи под глазами: 40-летняя Бородина распахнула рубашку, оголив свои манкие прелести

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести передачи. В свои 40 лет телеведущая следит за фигурой. Она любит покупать себе люксовые наряды. Ксения после развода с Курбаном Омаровым стала чаще выбирать более смелые наряды. Примечательно, что она недавно призналась, что не одинока.
На этот раз Бородина решила похвастаться обновкой. Она облачилась в молочный костюм в пижамном стиле. Телеведущая решила отказаться от макияжа. Она налепила патчи под глаза. Ксения распахнула рубашку, оголив свои пышные полушария груди. Она покрасовалась перед камерой.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какая конфетка», «Сногсшибательная», «Грудь отлично смотрится», «Какие близняшки», «Очень горячий образ», «Просто богиня», «Так выглядит в 40 лет! Зависть», — стали писать в Сети.