Без макияжа, падчи под глазами: 40-летняя Бородина распахнула рубашку, оголив свои манкие прелести

На этот раз Бородина решила похвастаться обновкой. Она облачилась в молочный костюм в пижамном стиле. Телеведущая решила отказаться от макияжа. Она налепила падчи под веки. Ксения распахнула рубашку, оголив свои пышные полушария груди. Она покрасовалась перед камерой.

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