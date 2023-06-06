Семья сбитого дочерью Пореченкова парня: «Он впал в кому. С нами пока никто не связывался, не извинялся»

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Родные впавшего в кому хоккеиста уверены, что он не виноват в аварии. Тетя Александра поделилась своими переживаниями о том, что дочери Михаила Пореченкова удастся уйти от ответственности.