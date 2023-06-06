Семья сбитого дочерью Пореченкова парня: «Он впал в кому. С нами пока никто не связывался, не извинялся»

18-летняя дочь известного актера Михаила Пореченкова Мария 6 июня стала участницей ДТП в Москве. На своем «Мерседесе» юная наследница знаменитости сбила своего ровесника - 18-летнего хоккеиста Александра Понаровского, ехавшего на скутере. От удара машиной тот отлетел на несколько метров. По словам родных юноши, он находится в больнице. Врачи пока не дают никаких прогнозов.
«Он в тяжелом состоянии, там и переломы, и множественные травмы. Он лежит в реанимации, впал в кому. Пока сложно говорить о каких-то прогнозах. По повреждениям понятно, что она просто сшибла его на бешеной скорости», - рассказала тетя Александра Понаровского.
Александр Понаровский. Фото: соцсети
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Родные впавшего в кому хоккеиста уверены, что он не виноват в аварии. Тетя Александра поделилась своими переживаниями о том, что дочери Михаила Пореченкова удастся уйти от ответственности.
Михаил Пореченков и его дочь Мария. Фото: Global Look Press
«Конечно, Саша не виноват в аварии. Он очень хороший мальчик. Вероятно, сейчас семья Пореченковых будет делать все, чтобы сделать дочь невиновной. Пока они с нами не связывались, никакую помощь не предлагали, не извинялись. Но если они добрые, порядочные люди, то, конечно, сделают это. Единственное, чем сейчас можно помочь, это молиться, чтобы он выкарабкался», - высказалась родственница пострадавшего в ДТП с дочерью Михаила Пореченкова.
По материалам msk.kp.ru.