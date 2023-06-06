«Дочь Ольга рядом с мамой»: семья попавшей в реанимацию Лидии Федосеевой-Шукшиной обратилась к поклонникам

Накануне стало известно, что 84-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в реанимации одной из московских клиник под присмотром врачей. В больницу Лидия Федосеева-Шукшина попала с подозрением инсульт.
По последним данным, медикам удалось стабилизировать состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной.
«Лидия Николаевна находится в сознании: все разговоры об ухудшении состояния не имеют к реальности никакого отношения. Она дышит, разговаривает самостоятельно. Изменения произошли в лучшую сторону. Спасибо врачам, они смогли стабилизировать состояние», — рассказала подруга актрисы и ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.
Рядом с Лидией Федосеевой-Шукшиной находится ее дочь Оля, добавила подруга актрисы. Она же передала просьбу семьи Лидии Федосеевой-Шукшиной к поклонникам.
«Дочь Ольга по-прежнему рядом с мамой. Единственное, телефон разрывается от звонков: все интересуются, переживают за Лидию Николаевну. Хотелось бы в очередной раз попросить не беспокоить семью», — добавила Юлия Вербицкая-Линник.
По материалам MK.RU