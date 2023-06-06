«Дочь Ольга рядом с мамой»: семья попавшей в реанимацию Лидии Федосеевой-Шукшиной обратилась к поклонникам

Накануне стало известно, что 84-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в реанимации одной из московских клиник под присмотром врачей. В больницу Лидия Федосеева-Шукшина попала с подозрением инсульт.

По последним данным, медикам удалось стабилизировать состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной.