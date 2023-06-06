Сама стройность: 58-летняя Ирина Безрукова блеснула точеной фигуркой в купальнике с длинным рукавом — все при ней

Известная актриса Ирина Безрукова, безусловно, одна из самых красивых женщин страны. Звезда следит за своей фигурой и к своим 58-ми годам стройна и свежа, словно юная девушка.
Ирина Безрукова без тени сомнения позирует в купальнике, который повторил все плавные изгибы ее фигуры. Ирина Безрукова - обладательница тонкой талии и плоского животика. Про таких, как она, говорят: все при ней.
В микроблоге Ирина Безрукова поделилась снимком, на котором запечатлена в красивом небесно-голубом костюме для купания с длинным рукавом.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
58-летняя Ирина Безрукова в купальнике. Фото: соцсети
«Мне в этой модели особенно нравятся длинные рукава, которые защищают плечи от солнечных ожогов и сам материал. Ткань - тонкая и невесомая, но устойчивая к ультрафиолету.
К такому купальнику полагается роскошный отдых на побережье, но об этом расскажу попозже», - написала под фото Ирина Безрукова.