Сама стройность: 58-летняя Ирина Безрукова блеснула точеной фигуркой в купальнике с длинным рукавом — все при ней

Известная актриса Ирина Безрукова, безусловно, одна из самых красивых женщин страны. Звезда следит за своей фигурой и к своим 58-ми годам стройна и свежа, словно юная девушка.

Ирина Безрукова без тени сомнения позирует в купальнике, который повторил все плавные изгибы ее фигуры. Ирина Безрукова - обладательница тонкой талии и плоского животика. Про таких, как она, говорят: все при ней.

В микроблоге Ирина Безрукова поделилась снимком, на котором запечатлена в красивом небесно-голубом костюме для купания с длинным рукавом.

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