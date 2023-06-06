«Очень любим»: Валерия запечатлелась с экс-возлюбленной Пригожина и его взрослой дочкой, которая выросла копией отца

Валерия много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц в стране. Певица регулярно снимается в новых проектах и дает концерты. Во всем ее поддерживает муж Иосиф Пригожин. Обычно артистка выходные проводит с внучкой Селин. Но на этот раз у нее была другая компания.
Накануне Валерия провела время с бывшей гражданской женой Пригожина Лейлой Фаттаховой. Они поддерживают теплые отношения. Также она повидалась с дочкой продюсера Елизаветой, которой 24 года. Певица была в золотой куртке и джинсах клеш. Они сделали совместное фото. Иосиф улыбался, позировав с близкими людьми.
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Валерия и Иосиф Пригожин, Лейла Фаттахова с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Девочка наша любимая, как хорошо, что у нас была возможность несколько дней провести вместе. Очень любим, с нетерпением будем ждать нашей следующей встречи», – написала Валерия.
Поклонники восхитились нежным фото. Многие поразились тем, как выглядит Лиза. «Молодцы! Это отличная возможность остаться одной семьей! Валерия, мудрая женщина!», «Вау... ну просто богини», «Лиза похожа на папу», «Какая девушка выросла», — стали писать подписчики.