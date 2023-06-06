«Очень любим»: Валерия запечатлелась с экс-возлюбленной Пригожина и его взрослой дочкой, которая выросла копией отца

Накануне Валерия провела время с бывшей гражданской женой Пригожина Лейлой Фаттаховой. Они поддерживают теплые отношения. Также она повидалась с дочкой продюсера Елизаветой, которой 24 года. Певица была в золотой куртке и джинсах клеш. Они сделали совместное фото. Иосиф улыбался, позировав с близкими людьми.

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