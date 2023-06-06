Конфетка: ставшая блондинкой Либерж Кпадону устроила горячие танцы в одной маечке на Поляне «Дома-2»

Недавно вернувшаяся на «Дом-2» звезда реалити-шоу Либерж Кпадону отжигает не по-детски. В микроблоге она вовсю постит видео с Поляны телестройки.
На этот раз Либерж Кпадону устроила танцы в одной маечке в общем доме. Танцевальные па Либерж Кпадону выделывала вокруг сладостей. Оказалось, именно они - причина нечаянной радости Либерж Кпадону.
«Тот момент, когда встала с утра, проверила свой сахар и поняла, что можно съесть шоколадку с кофе. P.S. Кайф», - объяснила Либерж Кпадону свое поведение.
Поклонники Либерж Кпадону отметили, что на видео она сама выглядит, как конфетка.
Напомним, на днях африканка Либерж Кпадону сменила имидж. Свои темные от природы и кудрявые локоны она перекрасила в светлый оттенок, став блондинкой с идеальными кудряшками.