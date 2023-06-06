Конфетка: ставшая блондинкой Либерж Кпадону устроила горячие танцы в одной маечке на Поляне «Дома-2»

Недавно вернувшаяся на «Дом-2» звезда реалити-шоу Либерж Кпадону отжигает не по-детски. В микроблоге она вовсю постит видео с Поляны телестройки.

На этот раз Либерж Кпадону устроила танцы в одной маечке в общем доме. Танцевальные па Либерж Кпадону выделывала вокруг сладостей. Оказалось, именно они - причина нечаянной радости Либерж Кпадону.