«Мой сладкий»: Зепюр Брутян «посыпалась», увидев Павла Прилучного с огромным букетом роз — снимала тайно

Зепюр Брутян часто хвастается перед аудиторией микроблога, как ее любит и балует муж Павел Прилучный. Тот дарит супруге и молодой маме подарки и цветы.

На этот раз Зепюр Брутян поделилась видео с участием мужа, которое сделала тайно. Из окна особняка Зепюр Брутян сняла, как Павел Прилучный вернулся со съемок домой. Павел Прилучный припарковал у гаража свой внедорожник, достал из багажника огромные сумки с покупками для семьи. Отнес их в дом. Затем Прилучный вернулся к машине, и в его руках вдруг появился огромный букет нежно-розовых роз.

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