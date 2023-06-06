Для Харламова такое не делала: Кристина Асмус поздравила возлюбленного на сцене театра, вручив особенный подарок

Кристина Асмус уже давно стала известной персоной. Она прославилась благодаря роли в сериале «Интерны». А потом актриса со скандалом развелась с Гариком Харламовым. Она призналась, что выступила инициатором расставания. А вот съехала от него артистка лишь недавно. Звезда больше не скрывает своего нового возлюбленного.
Уже давно Асмус играет на сцене Театра им. Ермоловой. У нее там главная роль в постановке «Леди Макбет Мценского уезда». А ее партнером является Роман Евдокимов. Накануне пара снова вместе играла на публике. Кристина приготовила сюрприз для возлюбленного. Она произнесла речь и вручила ему гитару с автографом музыканта и сооснователя группы «Нирвана».
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«Я тебя очень сильно люблю! Кристина Асмус — лучший человек на планете Земля!» — сказал именинник, встав с колен.
Публика была тронута происходящим. Напомним, что Харламов тоже не одинок. Он не первый год строит отношения с актрисой Катериной Ковальчук. Они вместе снимаются в сериале «Гусар». С бывшей женой он общается ради дочки Анастасии. Порой их вместе можно увидеть на школьной линейке.