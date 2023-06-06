Для Харламова такое не делала: Кристина Асмус поздравила возлюбленного на сцене театра, вручив особенный подарок

Уже давно Асмус играет на сцене Театра им. Ермоловой. У нее там главная роль в постановке «Леди Макбет Мценского уезда». А ее партнером является Роман Евдокимов. Накануне пара снова вместе играла на публике. Кристина приготовила сюрприз для возлюбленного. Она произнесла речь и вручила ему гитару с автографом музыканта и сооснователя группы «Нирвана».

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