Антон Гусев из «Дома-2» забрал к себе подросшего сына от Жени Феофилактовой

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев после развода со второй женой Викторией Романец определенно встал на правильные рельсы.
Во время брака с Романец Гусеву катастрофически ни на что не хватало времени, он не виделся с сыном от Жени Феофилактовой Даниэлем. Сейчас же совсем другое дело!
Антон Гусев стал чаще общаться с подросшим Даниэлем и даже — о чудо! — пригласил его в гости в свой дом. У мальчика сейчас каникулы, так что можно спокойно отдохнуть у папы.
В микроблоге Антон Гусев поделился кадрами времяпрепровождения с сыном. Сначала отец и его отпрыск побывали на квесте, а затем отправились в дом Гусева.
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Даниэль ночевал у отца, а затем Антон Гусев накормил сына завтраком собственного приготовления — пастой. Заботливый папочка!
Поклонники очень рады такому развитию событий.