Умер сценарист «Кошкиного дома» и «Зимовья зверей» Владимир Голованов

Умер советский и российский писатель Владимир Голованов. На момент смерти заслуженному деятелю искусств было 83 года.

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Голованов родился 11 декабря 1939 года в Новосибирске. В 1963 году окончил ВГИК. В 1968 году дебютировал в мультипликации: написал сценарий к ленте «Фильм, фильм, фильм».

Владимир Антонович был автором сценариев многих фильмов и мультфильмов. Среди его работ, упомянутый ранее «Фильм, фильм, фильм», «Кошкин дом», «Зимовье зверей», «Незнайка на Луне», «Тайна записной книжки», «Мать Урагана» и многие другие проекты.

О причинах смерти Владимира Голованова не сообщается. Когда состоится прощание со сценаристом, тоже пока неизвестно.

Источник: rbc.ru