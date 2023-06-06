«Моя любовь»: Кети Топурия в сливочном костюме запечатлелась с Львом Деньговым в его день рождения

На этот раз Кети поделилась новым фото с возлюбленным. Она 6 июня поздравила своего мужа с днем рождения. На редком фото певица в сливочном костюме с модным жакетом прогуливалась на улице с именинником, который был в льняных брюках и белом джемпере. Топурия также надела солнцезащитные очки.

«Я люблю тебя безумно! С днем рождения, моя любовь», – написала она.

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