«Моя любовь»: Кети Топурия в сливочном костюме запечатлелась с Львом Деньговым в его день рождения

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной, когда стала солисткой группы «А’Студио». Певица славится своим чувством стиля. Она регулярно восхищает публику своими нарядами. Примечательно, что артистка счастлива в браке с Львом Деньговым. У пары растет сын Адам.
На этот раз Кети поделилась новым фото с возлюбленным. Она 6 июня поздравила своего мужа с днем рождения. На редком фото певица в сливочном костюме с модным жакетом прогуливалась на улице с именинником, который был в льняных брюках и белом джемпере. Топурия также надела солнцезащитные очки.
«Я люблю тебя безумно! С днем рождения, моя любовь», – написала она.
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Кети Топурия и Лев Деньгов. Фото: соцсети звезды
Поклонники и друзья восхитились парой. Многие отметили, что Кети выглядит счастливой. «Какие красивые невероятно», — заявила Глюкоза. «Как мне нравится ваша пара», «Классные», «Стиляги», «Какая вы шикарная», «Красота и грациозность», — стали писать подписчики.