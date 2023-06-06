Девочки-куколки: Млодик нарядила дочерей-погодок от Виторгана в горчичные платьица

Актерская пара Ирина Млодик и Эммануил Виторган в зрелом возрасте стали родителями. Супруги воспитывают двух маленьких дочерей-погодок Этель и Клару. Старшей дочери пары в феврале исполнилось пять лет, а младшей в августе будет четыре года.

Ирина Млодик и Эммануил Виторган души не чают в своих очаровательных малышках, балуют их и берут с собой на мероприятия, организаторами которых являются.

Ирина Млодик поделилась в микроблоге семейным снимком, на котором предстала с Эммануилом Виторганом и дочками Этель и Кларой на одном из выступлений.

Малышек Млодик нарядила в платьица одинакового, горчичного оттенка. Этот цвет очень идет и Этель, и Кларе, поскольку они - яркие брюнетки.

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