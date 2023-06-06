Марина Африкантова подала документы на развод — возможно, будет новый скандал

Звезда «Дома-2» Марина Африкантова на днях вернулась в Москву из Эмиратов. Первым делом она повидалась с родственниками и обжилась в съемной квартире.

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А затем перешла к самому наболевшему вопросу. Девушка восстановила утерянное свидетельство о браке. И тут же подала документы на развод со своим неверным мужем Романом Капаклы.

К слову, Капаклы тоже скоро будет в России. Об этом он недавно сообщил в своем блоге. Ранее до молодого человека дошли слухи о том, что теща решила распродать все его имущество. Поэтому пока не ясно, будет ли финал этой истории мирным или разразится очередной нешуточный скандал.