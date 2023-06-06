Пара — огонь: Яна Захарова из «Дома-2» показала молодого мужа после свадьбы

Бывшая участница «Дома-2», 32-летняя Яна Захарова в минувший понедельник, 5 июня, впервые вышла замуж. В микроблоге она делилась моментами бракосочетания и последовавшего за ним торжества.
А после свадьбы Яна Захарова поблагодарила всех, кто поздравил ее и искренне порадовался счастью молодых.
«Хочу сказать спасибо всем, кто вчера разделял наш праздник. Вы лучшие. Люблю вас. И хочу сказать спасибо всем, кто искренне рад за нас», — написала Яна Захарова в микроблоге.
Публикацию она сопроводила снимком, на котором предстала в белоснежном платье со шлейфом, держась за руку со своим новоиспеченным мужем.
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Яна Захарова с мужем. Фото: соцсети
Поклонники радуются за Яну Захарову, которая дождалась своего человека. Они утверждают, что вновь испеченные супруги — настоящая огонь-пара.