Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен устроилиа «супергеройский» праздник для старшего сына: собралась вся семья

Несмотря на то, что мальчик родился в апреле, пара сейчас устроила вечеринку на сведем воздухе. Они выбрали «супергеройскую» тематику, позвав аниматоров в костюмах Человека Паука и Бэтмена. Бурак был в рубашке и брюках, а его возлюбленная облачилась в черное платье. Декорации были в черно-желтых тонах. Именинник с радостью веселился.

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