Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен устроилиа «супергеройский» праздник для старшего сына: собралась вся семья

Бурак Озчивит многим знаком благодаря сериалам «Великолепный век» и «Королек — птичка певчая». Турецкий актер приезжал в Россию. Однако его сердце уже давно занято. Он счастлив в браке с коллегой Фахрийе Эвджен. У пары растут сыновья. На этот раз они поздравили старшего наследника Карана.
Несмотря на то, что мальчик родился в апреле, пара сейчас устроила вечеринку на сведем воздухе. Они выбрали «супергеройскую» тематику, позвав аниматоров в костюмах Человека Паука и Бэтмена. Бурак был в рубашке и брюках, а его возлюбленная облачилась в черное платье. Декорации были в черно-желтых тонах. Именинник с радостью веселился.
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Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен с сыном. Фото: соцсети звезды
«С днем рождения наше первое яблоко», — написала звезда.
А в день рождения самой Фахрийе пара показала младшего сына. Мальчику всего пять месяцев. пара пока прячет его лицо, но не перестает наряжать в модные наряды. Поклонники уверены, что тоже похож на папу.
Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен с сыновьями. Фото: соцсети звезды