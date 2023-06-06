Звезда «Закрытой школы» Луиза-Габриэла Бровина выходит замуж за музыканта: романтичное предложение

Луиза-Габриэла Бровина уже давно занимается актерским мастерством. Многие ее знают по роли в сериале «Закрытая школа». За минувшие годы она повзрослела. А 6 июня молодая особа сообщила, что выходит за муж. Ее возлюбленный Никита Макаров встал на одно колено и преподнес ей кольцо прямо на улице.
20-летняя актриса была приятно удивлена. Луиза-Габриэла не стала долго думать и ответила согласием. Пару стали поздравлять в соцсетях. Напомним, что избранник звезды блогер и начинающий музыкант. Родные Бровиной еще не знают о грядущей свадьбе.
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«Мы еще не успели решить, какая свадьба будет, где и когда, все произошло так быстро… И, честно, оба никак не можем осознать… Думаем, что в ближайшее время обязательно все решим и поделимся новостями! Все произошло настолько быстро, что родители еще не успели узнать о предложении. Сейчас как раз порадуем их!» — признались они «СтарХиту».
Луиза-Габриэла Бровина с возлюбленным. Фото: соцсети звезды