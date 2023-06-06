Звезда «Закрытой школы» Луиза-Габриэла Бровина выходит замуж за музыканта: романтичное предложение

20-летняя актриса была приятно удивлена. Луиза-Габриэла не стала долго думать и ответила согласием. Пару стали поздравлять в соцсетях. Напомним, что избранник звезды блогер и начинающий музыкант. Родные Бровиной еще не знают о грядущей свадьбе.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».