«Ему не хватает характера. Димой легко манипулировать»: коллега сбежавшего во Францию звезды «Кухни» Назарова сделал заявление

Актер Дмитрий Назаров вместе с женой Ольгой Васильевой почти год назад со скандалом покинул Россию. Шеф-повар из популярного сериала «Кухня» и его супруга сейчас живут в Каннах. На Лазурном берегу дальновидная пара приобрела недвижимость несколько лет назад.

Коллеги артистов продолжают обсуждать демарш Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой, давая оценку поведению супругов, которые продолжают записывать провокационные ролики на YouTube, вызывающие бурную реакцию.

Актер Валерий Баринов дал понять, что Дмитрий Назаров мог попасть под дурное влияние. По мнению коллеги, тот всегда был очень внушаемым человеком.

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