«Летний сезон»: Зепюр Брутян похвасталась огромной гардеробной в загородном доме — «мажор» балует

Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды

Актриса после родов не перестает заниматься домашними хлопотами.

Зепюр Брутян строит карьеру актрисы. Она снялась в нескольких проектах, включая сериал «В клетке». В 2022 году артистка стала женой Павла Прилучного. Влюбленные поселились в большом загородном доме. Не так давно у пары родился сын Микаэль. Теперь звезда привыкает к роли мамы. Она удивляет поклонников своим свежим видом, несмотря на бессонные ночи.

На этот раз Брутян похвасталась своей гардеробной. У нее отведена комната под полки для одежды и большой стол-комод. Актриса предпочла показать вешалки с футболками и кофтами. Она разбирает наряды, чтобы было в чем ходить в теплую погоду.

Зепюр призналась, что занимает себя делами, чтобы некогда было впадать в депрессию. Также она отметила, что ее поддерживает Прилучный, мама, свекровь и сестра. 

«Разбор гардероба: летний сезон», — написала звезда.

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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что актриса не перестает их удивлять. К слову, она уже похудела и почти вернулась в форму. Недавно Брутян возобновила пробежки и ходьбу в спортзале. Она планирует в августе вернуться к работе. 

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