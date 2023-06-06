«Летний сезон»: Зепюр Брутян похвасталась огромной гардеробной в загородном доме — «мажор» балует

На этот раз Брутян похвасталась своей гардеробной. У нее отведена комната под полки для одежды и большой стол-комод. Актриса предпочла показать вешалки с футболками и кофтами. Она разбирает наряды, чтобы было в чем ходить в теплую погоду.

Зепюр призналась, что занимает себя делами, чтобы некогда было впадать в депрессию. Также она отметила, что ее поддерживает Прилучный, мама, свекровь и сестра.

«Разбор гардероба: летний сезон», — написала звезда.

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