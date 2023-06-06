18-летняя дочь Михаила Пореченкова попала в ДТП на своем «Мерседесе»

СМИ сообщают о ДТП с участием 18-летней дочери известного актера Михаила Пореченкова Марии.

Мария Пореченкова на своем «Мерседесе» столкнулась со скутером в поселке Толстопальцево в Москве.

Как сообщается, Мария Пореченкова в результате ДТП не пострадала, а вот мотоциклисту понадобилась помощь врачей.

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