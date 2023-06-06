18-летняя дочь Михаила Пореченкова попала в ДТП на своем «Мерседесе»

Михаил Пореченков и его дочь Мария. Фото: Global Look Press

Наследница известного артиста Михаила Пореченкова Мария угодила в аварию в Москве.

СМИ сообщают о ДТП с участием 18-летней дочери известного актера Михаила Пореченкова Марии.

Мария Пореченкова на своем «Мерседесе» столкнулась со скутером в поселке Толстопальцево в Москве.

Как сообщается, Мария Пореченкова в результате ДТП не пострадала, а вот мотоциклисту понадобилась помощь врачей.

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По некоторым данным, мужчина был доставлен в больницу в Коммунарке.

Михаил Пореченков инцидент с участием его совершеннолетней дочери не комментирует.

По материалам 360tv.ru и телеграм-канала «112».

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