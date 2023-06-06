Анна Нетребко в крохотном платье обнажила бедра в спальне: раскидала наряды и босоножки, «утонув» в красоте

На этот раз Нетребко поделилась новым домашним фото. Она предстала в леопардовом мини-платье в своей спальне. Певица растянулась на постели, оголив бедра и загорелые ноги. Вокруг нее были раскиданы наряды, шляпки и босоножки. Артистка была на шпильках, а лицо прикрыла головным убором.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».