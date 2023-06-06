Анна Нетребко в крохотном платье обнажила бедра в спальне: раскидала наряды и босоножки, «утонув» в красоте

Анна Нетребко регулярно выступает на публике. В 51 год она не перестает представать в новых ролях на сцене и учить новые арии. Артистка также славится своим чувством стиля. Примечательно, что она живет в Вене, где на днях устроила шопинг. Свои наряды звезда хранит в разных квартирах, так как их количество уже превышает 500 штук.
На этот раз Нетребко поделилась новым домашним фото. Она предстала в леопардовом мини-платье в своей спальне. Певица растянулась на постели, оголив бедра и загорелые ноги. Вокруг нее были раскиданы наряды, шляпки и босоножки. Артистка была на шпильках, а лицо прикрыла головным убором.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«К началу летних гастролей готова! Или один день из жизни сопрано… Со здоровьем все в порядке — просто ежегодная проверка!» — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна в 51 год. Многие осыпали ее комплиментами. «Красотка!» — заявила Ирина Безрукова. «Картинка больше на „после бала“ похоже», «Анна, ваши наряды очень красивые и со вкусом одеваешься», «Эти сногсшибательные ноги!» — стали писать в Сети.