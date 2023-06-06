«У нас скоро будет маленькое чудо»: Саша Гобозов из «Дома-2» вновь станет отцом — плачет от счастья

Экс-участник «Дома-2» Саша Гобозов не так давно женился на своей новой избраннице, адвокате Светлане. А теперь Гобозов порадовал поклонников еще одной прекрасной новостью - он скоро вновь станет папой.

«У нас скоро будет маленькое чудо. Как это было. Утром в кафе за завтраком мне жена сказала, что приготовила сюрприз, якобы она учится профессионально монтировать видео и для этого за помощью обратилась к моей сестре. Далее представьте, как я просматривал три минуты отрывки из нашей совместной жизни, изображая на лице полнейший восторг. А сам думал; «Нууу... Молодец, старается». И вот, в конце видео фото теста на беременность», - поделился Саша Гобозов.

Будущий дважды папа не смог сдержать эмоций. Он расплакался, а его сестра все сняла на видео. Ее, собственно, и позвали для этой роли.

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