Бывший муж Татьяны Булановой похвастался своей новой девушкой

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Подписчики тут же узнали подругу Радимова. Оказалось, что у футболиста роман с Анастасией Кулешовой, владелицей бренда StasyStore parfum. Сама девушка пока не давала никаких комментариев по этому поводу.