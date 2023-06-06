Бывший муж Татьяны Булановой похвастался своей новой девушкой

Сразу после свадьбы Татьяны Булановой ее бывший муж Владислав Радимов решил представить всему миру свою новую возлюбленную. Футболист разместил фото с избранницей в соцсети и подписал снимок: «Моя».
Владислав Радимов с возлюбленной. Фото: соцсети
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Подписчики тут же узнали подругу Радимова. Оказалось, что у футболиста роман с Анастасией Кулешовой, владелицей бренда StasyStore parfum. Сама девушка пока не давала никаких комментариев по этому поводу.