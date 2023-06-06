Вера Брежнева в топике и юбке с бахромой козырнула точеными формами: манкие полушария груди во всей красе

Вера Брежнева уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она является популярной исполнительницей. Уже больше года певица живет в Италии с семьей. Она занимается волонтерством и зачастую предстает Париже или Польше. Но недавно звезда возобновила гастроли.
Накануне Вера оказалась в Ницце. Она выступила перед многочисленной публикой. Певица в блестящем наряде и белой шубке исполнила свои хиты. Она потом осталась лишь в топике и золотистой юбке с бахромой. Блондинка козырнула точеными формами. Благодаря декольте она оголила упругие полушария груди.
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Поклонники были в восторге от того, как выглядит 41-летняя звезда. «Ножки просто загляденье», «Прям сияет», «Шикарный образ», «Формы такие точеные», «Так преображается перед концертом», «Ангельский хороша», — стали писать в Сети.