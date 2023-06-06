Наталья Рудова в боди с декольте на шнуровке блеснула своими прелестями: стиснула сокровенное

Наталья Рудова много лет снимается в кино. Она стала одной из самых популярных персон в России после выхода сериала «Татьянин день». Блондинка продолжает сниматься в новых проектах. Примечательно, что в 39 лет она следит за фигурой. Звезда не стесняется оголять свои достоинства.
На этот раз Наталья предстала в черном боди с декольте на шнуровке. Она блеснула своей грудью. При этом актриса прикрыла сокровенное, повязав косуху на свои бедра. Она продемонстрировала свои точеные формы. Рудова признавалась, что хочет сбросить еще несколько килограммов. Звезда заверяет, что ей еще нужно работать над собой.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Наталья. Многие отмечают, что она уже находится в идеальной форме.
«Какая классная», «Это очень горячо», «А трусики есть?», «Как это круто смотрится», «Грудь стала меньше?», «Фигура смотрится слишком худой», — стали писать в Сети.