Наталья Рудова в боди с декольте на шнуровке блеснула своими прелестями: стиснула сокровенное

На этот раз Наталья предстала в черном боди с декольте на шнуровке. Она блеснула своей грудью. При этом актриса прикрыла сокровенное, повязав косуху на свои бедра. Она продемонстрировала свои точеные формы. Рудова признавалась, что хочет сбросить еще несколько килограммов. Звезда заверяет, что ей еще нужно работать над собой.

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