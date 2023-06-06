«Сладкой булочке целых 4 месяца!»: Ольга Орлова запечатлелась с подросшей дочкой на руках — пухлощекое солнце

6 июня Орлова решила поделиться новым фото. Она облачилась в джинсы и жакет в стиле Chanel. Телеведущая держала на руках свою подросшую наследницу. Анна была в цветном боди. Артистка поцеловала пухлощекую малышку с голубыми глазами. Ольга признавалась, что кроха похожа на папу.

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