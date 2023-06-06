«Сладкой булочке целых 4 месяца!»: Ольга Орлова запечатлелась с подросшей дочкой на руках — пухлощекое солнце

Ольга Орлова уже много лет строит карьеру на телевидении. Она после ухода из группы «Блестящие» стала вести шоу «Дом-2». Ее жизнь вскоре изменилась. Артистка вышла замуж за бизнесмена Валерия, а в феврале этого года она снова стала мамой. Звезда родила дочку Анну, которую недавно покрестила.
6 июня Орлова решила поделиться новым фото. Она облачилась в джинсы и жакет в стиле Chanel. Телеведущая держала на руках свою подросшую наследницу. Анна была в цветном боди. Артистка поцеловала пухлощекую малышку с голубыми глазами. Ольга признавалась, что кроха похожа на папу.
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Ольга Орлова с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Сегодня одной сладкой булочке целых 4 месяца!» — написала звезда.
Поклонники восхитились снимком. «Как быстро бежит время», «Счастливая девочка и в настоящее время, и в будущем», «Папина копия», «Какая булочка», «Прям бутусик», «Щеки сладкие», — стали писать в Сети.