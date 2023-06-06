Выбрана новая «Миссис Россия» - титул, корона и путешествие

Объявлено имя «Миссис России-2023» - ею стала Наталья Оскар из Хабаровска. Национальный конкурс красоты для замужних женщин проходил в Москве, 5 июня состоялся финал, в ходе которого была объявлена победительница.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Наталья Оскар «обошла» 82 соперниц из разных регионов России, и теперь ее ждет, помимо почетного титула, захватывающее путешествие на Бали. Кроме того, победив в национальном конкурсе красоты, Наталья сможет теперь участвовать в любом международном состязании красавиц, сообщает издание Аrgumenti.ru.