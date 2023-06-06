Стала известна причина, по которой госпитализированный Юрий Антонов раньше времени покинул больницу

Известный певец Юрий Антонов, госпитализированный еще в середине мая из-за проблем с сердцем, не стал дожидаться, пока врачи его выпишут, и покинул больницу самостоятельно, не долечившись. Причиной стал ремонт, который проходит в его доме.

По словам 78-летнего артиста, рабочие нуждаются в постоянном контроле с его стороны — иначе сделают что-нибудь не так. Сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

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Уточняется, что Антонов почувствовал себя плохо 17 мая. Он вызвал скорую, и медики увезли его в больницу, диагностировав гипертензивную болезнь с поражением сердца. Врачи пытались удержать Юрия Михайловича в медучреждении, объясняя, что необходимо закончить курс лечения, но звезда эстрады отказался от их услуг.