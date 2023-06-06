Жена Прилучного на беговой дорожке схватилась за грудь — бегать тяжело: кормящая мать

Зепюр Брутян время даром не теряет. Актриса из сериала «В клетке» втайне ото всех вышла замуж за Павла Прилучного, когда ему приписывали бурный роман с «папиной дочкой» Мирославой Карпович, и почти сразу же забеременела, подарив мужу сынишку Микаэля.
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Как только Зепюр немного восстановилась после родов, она тут же отправилась в спортзал. Хотя тяжелые нагрузки Брутян пока не даются. Жена Павла Прилучного тренируется по мере сил, постепенно возвращая себе дородовую форму.
«Пока рано интенсивно заниматься спортом, поэтому начинаю постепенно с легкого бега и ходьбы», — отметила Зепюр.
На беговой дорожке Зепюр Брутян схватилась за грудь, поддерживая лиф. Заметно, что бегать возлюбленной «мажора» тяжело — все-таки кормящая мама.