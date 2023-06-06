«Мистер Вселенная – 2018» заявил права на многомиллионное наследство Зайцева — квартиру и усадьбу

Скандалы после смерти Вячеслава Зайцева не прекращаются. На этот раз 39-летний «мистер Вселенная – 2018» Рони Смоляев заявил, что модельер завещал именно ему многомиллионное наследство.

«У Вячеслава Михайловича на Арбате была одна из квартир. Поэтому я тут снимал квартиру, чтобы ездить оперативно, если ему нужна была помощь… У него была авария, после которой переломаны колени… Помогал ему передвигаться», — заявил он.

Качок утверждает, что был «любимчиком Зайцева». И якобы шикарная усадьба в Подмосковье и квартира в Париже кутюрье должны быть его по документам.

Реакции родственников Зайцева пока не последовало.

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