Клава Кока в трусиках блеснула упитанными складками на бедрах — стиснула сокровенное (фото)

Клава Кока не привыкла экономить на себе — девушка отдыхает исключительно на фешенебельных курортах. Так, позируя на пляже, поп-дива козырнула упитанными складками на бедрах, стиснув ножки, которые слиплись так, словно юная блондинка успела наесть на отдыхе лишние килограммы. Клава позировала в купальнике с трусиками с высокой посадкой, подчеркнув свои аппетитные формы.

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