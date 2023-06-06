Клава Кока в трусиках блеснула упитанными складками на бедрах — стиснула сокровенное (фото)

Клава Кока не привыкла экономить на себе — девушка отдыхает исключительно на фешенебельных курортах. Так, позируя на пляже, поп-дива козырнула упитанными складками на бедрах, стиснув ножки, которые слиплись так, словно юная блондинка успела наесть на отдыхе лишние килограммы. Клава позировала в купальнике с трусиками с высокой посадкой, подчеркнув свои аппетитные формы.
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Клава Кока в бикини. Фото: личный архив
«Выбилась в люди, и давай деньги тратить на ерунду», «Звезда нашлась», «Ну голос у нее неплохой», «Красивая девушка, что вы сразу клевать начинаете», «Стройная, все на месте! Пятая точка есть, не худышка», «Есть на что взглянуть», — написали фолловеры.