Волочкова распахнулась перед Шаляпиным, предъявив интимное место: «Мы такая пара с тобой классная»

Анастасия Волочкова заявила, что бросила пить просекко и собирается замуж. Откровения последовали на посиделках у нее в усадьбе, когда в гости заглянул Прохор Шаляпин.

«А я после Мальдив приехала и решила, что теперь вообще пить не буду, — призналась звезда и заговорила о личном: — Ты такой красивый! Мы такая пара с тобой хорошая, слушай. Представляешь, у нас свадьба будет?!»

В момент съемки Волочкова с шумом распахнула декольте перед Шаляпиным, предъявив ему интимное — пышное декольте в тонкой маечке.

Прохор Шаляпин на косвенной предложение руки и сердца посмеялся, но ничего не сказал. Сама балерина сейчас свободна от отношений и на Мальдивы летала одна, без бойфренда.

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