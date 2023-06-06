Кокетливая Севастьянова на пляже подставила загорелый тыл в стрингах: тает от солнца словно шоколадка

Гимнастка Каролина Севастьянова после отдыха на Мальдивах вернулась в Москву. Она давно не была на родине, поэтому решила задержаться здесь подольше. Только вот погода не балует, и спортсменка даже успела соскучиться по морю.

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В новой публикации в микроблоге Севастьянова поделилась фотографиями с райского побережья Мальдив. Шоколадная от загара гимнастка изящно возлежала на песочке, подставив упругий тыл солнышку и закрыв глаза от удовольствия. На острове Севастьянова отмечала свой день рождения, поэтому оттуда у нее остались лишь радостные воспоминания.