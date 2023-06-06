«Врачи делают все возможное»: что слышно о самочувствии Федосеевой-Шукшиной в реанимации

Сообщения о госпитализации 84-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной переполошили неравнодушных. По слухам, у актрисы инсульт, она в реанимации одной из московских клиник. Ее близкая подруга Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что известно о самочувствии вдовы Шукшина, сайту mk.ru. Скорую помощь вызвала дочь звезды Ольга, как только маме стало плохо.

«Лидия Николаевна сейчас проходит обследование. Врачи делают все возможное, чтобы ее состояние стабилизировалось, — рассказала подруга. — На данный момент надеемся, что опасность миновала: все самое страшное позади».

В настоящее время актрисе делают необходимые обследования, чтобы установить точный диагноз и приступить к терапии. Дочь Ольга не покидает маму в больнице.

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