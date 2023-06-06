Новости шоу-бизнеса: Пугачева хотела отобрать театр у Бабкиной, Федосеева-Шукшина в реанимации, Тарасовой стало плохо

Вдову Шукшина госпитализировали — подозревают инсульт

Вдова Василия Шукшина, 84-летняя Лидия Федосеева-Шукшина, экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник. По уточненной информации, Лидия Федосеева-Шукшина находится в реанимации с подозрением на инсульт.

Тарасовой стало плохо

Заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой резко стало плохо, когда она находилась дома. У легенды российского фигурного катания повысилось давление и появилась тошнота. Тарасовой срочно вызвали бригаду скорой помощи, однако от госпитализации она отказалась.

Пугачева пыталась присвоить театр у Бабкиной

Надежда Бабкина в беседе с Вячеславом Манучаровым на YouTube рассказала, что Алла Пугачева пыталась присвоить себе театр «Русская песня», который находится в центре Москвы.