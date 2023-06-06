Пухлые щечки, мамин нос: Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен засветили лицо младшего сынишки – кроха заметно подрос

Звезда турецкого сериала «Королек – птичка певчая» Фахрийе Эвджен 5 июня отметила день рождения. Красотка праздновала его в кругу семьи. И по такому случаю засветила личико младшего из сыновей от Бурака Озчивита – крошки Керема.

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Малышу уже 4 месяца, и он заметно подрос. У него пухлые щечки и мамин нос – из-под панамки не видно только глаз. Папа Бурак бережно придерживает его на руках, пока мама принимает поздравления от старшего наследника, Карана.

Напомним, турецкие актеры в браке с 2017 года, их старшему сыну Карану – четыре годика.